Notizie Udinese – Nono posto raggiunto! I traguardi del futuro

Era Il 5 ottobre quando il pareggio in casa contro il Cagliari ha fatto scendere l’Udinese nella zona destra della classifica, allontanandola quindi dal traguardo di una posizione tra le prime dieci.
I tre punti in casa sono arrivati e con essi l'Udinese si piazza al nono posto in classifica. Serve mantenere e consolidare il futuro
Ieri, a distanza di venti giorni, la squadra di Runjaic, grazie alla vittoria contro il Lecce, ha momentaneamente raggiunto il nono posto, superando la Cremonese che ha pareggiato con l’Atalanta, e temporaneamente anche il Sassuolo, che oggi gioca al Mapei contro la Roma.
Solo la squadra di Fabio Grosso, delle dieci che scendono in campo oggi, potrebbe sorpassarla, facendola scivolare al decimo posto. Tuttavia, rimane nella parte sinistra della classifica. Le ultime notizie di mercato: Iker Bravo ai saluti? Zero minuti e partenza vicina <<<
