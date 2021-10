Notizie Udinese – Riapertura stadi / Collavino: ”Il nostro desiderio…”

Ora è ufficiale: gli stadi potranno ospitare il 75% della capienza massima. Il dg Franco Collavino ha commentato questa notizia

Ecco le parole del direttore generale bianconero. ''La nostra società ha dato un contributo indispensabile per aumentare al 75% la capienza del pubblico allo stadio, così come l'esperienza alla Dacia Arena. Tuttavia, non siamo ancora soddisfatti. Il nostro desiderio è arrivare al 100% della capienza per poter regalare a tutti i tifosi le libertà che avevano prima della pandemia e di cui sono stati privati. Udinese è stata protagonista con tante attività per rendere possibile l’approdo al 75% della capienza con tante sperimentazioni e con tante attività avviate qui allo stadio per poter mettere tutti i tifosi nelle condizioni di poter accedere con grande sicurezza. La Dacia Arena aveva già a disposizione un numero di tornelli elevato per assicurare l’afflusso dei tifosi all’interno dello stadio. Ci siamo dotati e ci stiamo dotando di nuovi strumenti per poter rendere il controllo del Green Pass sempre più fluido e veloce. Il nostro obiettivo è quello di far tornare tutti i tifosi allo stadio in sicurezza, godendosi pienamente tutti i confort del nostro stadio gioiello''. Non finisce qui.