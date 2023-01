Udinese – Notizia shock, Policano: “Nel 2018 volevamo Kvara ad Udine”

La squadra bianconera continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Nel frattempo non perdere le ultime sul retroscena

L'Udinese lavora sia dentro che fuori dal campo in questa ultima settimana di calciomercato. La vittoria che è arrivata domenica pomeriggio regala sicuramente fiducia agli uomini di Andrea Sottilche adesso possono mettersi alle spalle il periodo di crisi e lavorare verso un girone di ritorno importantissimo. Al momento il settimo posto garantirebbe un posto in Europa, si parla di un vero e proprio sogno ad occhi aperti. Nel frattempo uno degli scout dell'Udinese ha detto la sua su una trattativa clamorosa. Il giocatore più chiacchierato di questa stagione in Serie A era vicinissimo alla firma per i bianconeri della famiglia Pozzo. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a leggere le parole di Policano.

"Nel 2018 lo avevamo già valutato all’Udinese, ma non riuscimmo a tesserarlo perché non avevamo slot di extracomunitari liberi". Delle parole che sicuramente fanno mordere le mani ai tifosi bianconeri che avrebbero potuto avere in squadra uno dei talenti più incredibili dell'ultima stagione. Adesso che Kvara gioca per il Napoli, Policano ha specificato che è comunque molto felice per la società partenopea che ha puntato su un giocatore dalle evidenti e spiccate capacità. Nell'intervista a Radio Marte non è mancato anche un commento su un centrocampista che interessa particolarmente alla squadra partenopea ed è di proprietà friulana. Ecco il protagonista.

Samardzic al Napoli — "Lazar è da grande squadra, deve crescere ancora ma ha qualità da fascia alta". Queste le parole dell'osservatore dell'Udinese che ha lavorato anche per la Roma e per il Napoli. Adesso bisognerà attendere le mosse di mercato e capire se i De Laurentiis fanno sul serio nei confronti di Laki oppure si tratta di una situazione molto simile a quella di Deulofeu passata nel corso della precedente estate.