Udinese – La notizia dell’ultimo minuto: a Napoli senza un titolarissimo

Redazione

Il team bianconero si avvicina al prossimo incontro di campionato. Stiamo parlando di una partita tutt'altro che semplice e che sotto diversi punti di vista potrebbe mettere in grossa difficoltà la società guidata da Gabriele Cioffi. Dall'altra parte del campo ci sarà la vice capolista, stiamo parlando del Napoli di Luciano Spalletti. Una squadra che non vede l'ora di fare la differenza e mettere in campo tutto quello che ha pur di portare a casa dei punti fondamentali per la lotta scudetto. Nelle ultime ore è arrivata anche una notizia poco piacevole per i tifosi della zebretta. Un titolarissimo deve alzare bandiera bianca e molto difficilmente ci sarà sabato pomeriggio. Ecco il suo profilo.

Il protagonista

Il giocatore al centro dell'articolo arriva dall'Argentina ed è stato preso in prestito per questa e la prossima stagione. In pochissimo tempo ha convinto Luca Gotti e poi Cioffi ed ora è uno dei titolarissimi della difesa a tre. Stiamo parlando di Nehuen Perez, un vero e proprio talento (di proprietà dell'Atletico Madrid). Ora tocca la tecnico toscano trovare una soluzione in vista del prossimo incontro, anche se non sarà facile fare a meno di uno dei componenti più importanti di tutta la difesa. Il sostituto sembra essere già pronto. Si scalda per il ritorno sul campo.

Il ritorno

Complice l'infortunio dell'argentino, le chance di vederlo titolare già sabato pomeriggio sono altissime. Il talento è quello dell'olandese Bram Nuytinck che dovrebbe aver smaltito tutte le noie al ginocchio e sarebbe pronto per un grande ritorno sul campo da gioco. Con il suo ritorno, il terzo da sinistra dovrebbe diventare lo spagnolo Pablo Marì e per il capitano ci sarà il ritorno al centro della difesa.