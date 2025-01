Notizie Udinese – La direzioni di gara sarà affidata a Mariani: i precedenti

La partita valida per la 20esima giornata di campionato che si disputerà tra Udinese e Atalanta Sabato 11 Gennaio, vedrà Mariani come arbitro

La partita valida per la 20esima giornata di campionato di Sabato 10 gennaio alle 15 tra Udinese e Atalanta è stata affidato all’arbitro di Aprilia Maurizio Mariani. I suoi assistenti saranno Dei Giudici e Ceccon . Quarto uomo Perri . Al Var Serra , suo assistente Guida .

Mariani ha diretto l’Udinese in 15 occasioni per un totale di 7 vittorie dei friulani, 4 pareggi e 4 sconfitte. L’ultima vittoria bianconera risale allo scorso 5 Ottobre. La partita in questioni era Udinese-Lecce terminata 1-0.