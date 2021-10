Notizie Udinese – Mihajlovic: ”Vogliamo vincere. Un titolare è in dubbio”

Sinisa Mihajlovic è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match contro l'Udinese. Le sue parole

Manca sempre meno al calcio d'inizio del match tra Udinese e Bologna . I friulani hanno un disperato bisogno di vincere. Il successo manca dalla trasferta di La Spezia. Un mese fa. I rossoblù, invece, sono reduci dal 3-0 contro i biancocelesti di Sarri. Domani, ci sono in palio punti preziosissimi. In classifica, i club sono separati da soli tre punti: undici per gli emiliani, otto per i bianconeri. Sarà una sfida aperta ed equilibrata, dove ogni minimo dettaglio potrà fare la differenza. Nel frattempo, l'allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic , è intervenuto ai microfoni del canale ufficiale del club per presentare la gara della Dacia Arena. Queste le sue dichiarazioni.

Il tecnico serbo ha detto la sua sull'Udinese e sulla sfida della Dacia. ''Domani, affronteremo una squadra tosta con giocatori fisici e strutturati . Come ogni volta andremo là per vincere, poi c'è stata la sosta e abbiamo avuto tanti giocatori assenti. Questa non deve essere una scusa e, anzi, va vissuta in maniera positiva. Abbiamo lavorato bene, siamo fiduciosi e andremo ad Udine a fare la nostra partita".

Mihajlovic ha ancora qualche dubbio di formazione. ''Parlerò con Medel, ma non so se mi fiderò di lui perché già in passato mi sbagliai. Per quanto riguarda Dominguez, invece, il discorso è diverso perché non ha giocato, è più giovane e quindi più riposato. L'argentino può giocare, con Medel faccio più fatica perché non voglio correre rischi inutili. Il cileno ha un carattere difficile da gestire perché quando non gioca non sta bene. Tra di noi, però, non ci sono mai stati problemi. Se non dovesse recuperare, l'unico a disposizione in quel ruolo è Binks che è un giocatore affidabile e non sono preoccupato. Lui comunque può giocare solo in mezzo tra i tre''. Anche mister Gotti deve sciogliere diversi dubbi. Le ultime <<<