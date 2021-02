Notizie Udinese – Roma: non ce la fa. Gli ultimi aggiornamenti sul match!

Ecco le ultime notizie in casa Udinese riguardanti il prossimo match contro i giallorossi. Gotti è pronto. Fonseca non riesce a recuperarlo

Redazione

NOTIZIE UDINESE - San Valentino è alle porte. Sarà una domenica senza esclusioni di colpi. I prossimi giorni saranno di fondamentale importanza. Entrambi gli allenatori stanno finendo di ultime le strategie. Gottiha le idee chiare. De Paul tornerà in campo dal primo minuto. Llorente è carico e vuole conquistarsi la fiducia dei suoi nuovi tifosi. Deulofeu, l'eroe dell'ultima giornata contro i giallo blu, non vede l'ora di provare a fare il bis. Nel frattempo, però, dall'altra parte qualcosa si muove. Per Fonseca ci sono buone e cattive notizie. Ecco cosa sta succedendo in casa giallorossa.

L'INGLESE NON CE LA FA Come vi avevamo anticipato, il tecnico portoghese è alle prese con la rifinitura della sua squadra. Pedro è tornato a disposizione. Il "Faraone", Stephan El Shaarawy, è pronto a tornare nella sua vecchia casa. L'attaccante giallorosso è arruolabile. Molto probabilmente rientrerà anche nella lista dei convocati. Non è da escludere che possa persino scendere in campo, anche se è difficile che possa farlo con una maglia da titolare. Per due giocatori ritrovati, però, ce n'è uno che continua a non essere disponibile. Stiamo parlando di Chris Smalling. Il difensore inglese prosegue la via verso il recupero. La lesione al flessore della coscia sinistra continua a tenerlo lontano dal campo di gioco. Il centrale sicuramente salterà l'Udinese. Molto probabilmente, salterà anche la gara europea contro il Braga. Fonseca però ha già pronto il piano B.

PIANO B Nonostante l'assenza di Smalling sia un grattacapo per la difesa giallorossa, la Roma attualmente non si trova in una situazione di emergenza. Kumbulla, Mancini e Ibañez molto probabilmente scenderanno in campo dal primo minuto. Il neo acquisto albanese deve ancora convincere pienamente, non solo i suoi tifosi, ma soprattutto il suo allenatore. Per lui sarà una partita molto importante per potersi mettere in mostra.