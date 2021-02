Udinese, il caso Dzeko continua: dubbio in attacco per Fonseca

L'Udinese sta continuando a preparare la sfida con la Roma. I giallorossi, invece, sono ancora alle prese con il caso Dzeko

UDINE - Domenica all'ora di pranzo, l'Udinese sarà ospite della Roma presso lo Stadio Olimpico. In ballo c'è la giornata numero 22 di Serie A. I bianconeri hanno voglia di continuare con le ottime prestazioni che hanno permesso loro di abbandonare la zona retrocessione. Ora Luca Gotti e i suoi uomini non devono adagiarsi ma rimanere concentrati, i giallorossi sono un avversario fattibile che tuttavia ha grandi ambiziosi. La voglia di vincere, da sola, potrebbe non bastare. Mancano ancora svariate ore al calcio di inizio, ma sono proprio questi i giorni in cui i calciatori devono compattarsi per arrivare carichi alla partita. Il tecnico dei friulani probabilmente tornerà ad affidarsi al tandem d'attacco composto dai due spagnoli: Fernando Llorente e Gerard Deulofeu. Alle loro spalle, tornerà il fantasista del club. Il solito talentuoso Rodrigo De Paul. Sempre al centro delle più succulente voci di mercato riguardati il campionato italiano.