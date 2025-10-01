La gara che dovrà giocare l'Udinese in occasione della sesta giornata di Serie A, sarà contro il Cagliari. Le due squadre si stanno allenando molto per portare a casa il risultato. Attraverso i media, tanti opinionisti ed esperti del settore stanno rilasciando dichiarazioni su questo prossimo incontro.
mondoudinese udinese news udinese Udinese – Novellino analizza il match tra i sardi e i friulani: le parole
udinese
Udinese – Novellino analizza il match tra i sardi e i friulani: le parole
L'allenatore ha commentato il prossimo match che vedrà Udinese e Cagliari affrontarsi in apertura della giornata di Domenica 5 Ottobre
A tal proposito ai microfoni di TuttoCagliari, l'allenatore Walter Novellino ha discusso del futuro incontro tra i sardi e i friulani commentandone alcune qualità a detta sulla opinione personale.
“Anche se il punteggio è stato negativo, contro l’Inter non si è notata una grande distinzione dal punto di vista tecnico: il Cagliari ha fatto un buon secondo tempo. L’Udinese mi entusiasma, però a tratti perde un po’ di concentrazione”.
Le ultime notizie del mercato bianconero: Iker Bravo ai saluti? Clamorosa bomba di mercato<<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA