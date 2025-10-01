mondoudinese udinese news udinese Udinese – Novellino analizza il match tra i sardi e i friulani: le parole

udinese

Udinese – Novellino analizza il match tra i sardi e i friulani: le parole

Udinese – Novellino analizza il match tra i sardi e i friulani: le parole - immagine 1
L'allenatore ha commentato il prossimo match che vedrà Udinese e Cagliari affrontarsi in apertura della giornata di Domenica 5 Ottobre
Lorenzo Focolari Redattore 

La gara che dovrà giocare l'Udinese in occasione della sesta giornata di Serie A, sarà contro il Cagliari. Le due squadre si stanno allenando molto per portare a casa il risultato. Attraverso i media, tanti opinionisti ed esperti del settore stanno rilasciando dichiarazioni su questo prossimo incontro.

A tal proposito ai microfoni di TuttoCagliari, l'allenatore Walter Novellino ha discusso del futuro incontro tra i sardi e i friulani commentandone alcune qualità a detta sulla opinione personale.

“Anche se il punteggio è stato negativo, contro l’Inter non si è notata una grande distinzione dal punto di vista tecnico: il Cagliari ha fatto un buon secondo tempo. L’Udinese mi entusiasma, però a tratti perde un po’ di concentrazione”.

Le ultime notizie del mercato bianconero: Iker Bravo ai saluti? Clamorosa bomba di mercato<<<

Leggi anche
News Udinese – Iachini si sbilancia!: “Conference? Se arriva la salvezza..”
Udinese – Svelato l’orario della conferenza! Ecco quando parlerà Runjaic

© RIPRODUZIONE RISERVATA