Udinese – Novellino analizza il match tra i sardi e i friulani: le parole

L'allenatore ha commentato il prossimo match che vedrà Udinese e Cagliari affrontarsi in apertura della giornata di Domenica 5 Ottobre

La gara che dovrà giocare l'Udinese in occasione della sesta giornata di Serie A, sarà contro il Cagliari. Le due squadre si stanno allenando molto per portare a casa il risultato. Attraverso i media, tanti opinionisti ed esperti del settore stanno rilasciando dichiarazioni su questo prossimo incontro.