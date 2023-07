News Udinese | Novità Beto: la clausola rescissoria di 35 milioni è scaduta

Le strade di Beto e l'Udinese sono destinate a separarsi. Su questo non sembrano esserci più dubbi, tanto che La Gazzetta dello Sport si soffermata sul futuro attaccante titolare dell’Udinese. Per la rosea, i bianconeri dopo aver riportato in Italia Lorenzo Lucca potrebbero decidere di ascoltare le varie offerte per il forte attaccante lusitano. Ora, l'Udinese nel gran ballo degli attaccanti è destinata a perdere Beto.