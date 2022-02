Udinese – Novità in difesa / Chance per Benkovic, ma…

Nella gara di domani contro il Torino, Cioffi deve decidere tra Pablo Marì e Nehuen Perez. Intanto Benkovic scende in campo con la Primavera

La Serie A sta per tornare. Oggi si ripartirà alla grande con il derby di Milano ed il big match tra viola e biancocelesti. I tifosi dell' Udinese dovranno attendere un ulteriore giorno per tornare ad ammirare i propri beniamini sul campo. Il team friulano scenderà in campo domani pomeriggio, alle ore 18, contro il Torino di mister Ivan Juric. I bianconeri vogliono riscattare il ko dell'andata. Si preannuncia una gara tosta e complicata dato che i granata sembrano aver trovato la quadra giusta. Nel frattempo, Gabriele Cioffi deve sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Ecco i dettagli.

In questi giorni, vi abbiamo sempre parlato di un possibile esordio con la maglia bianconera di Pablo Marì. Nelle ultime ore, invece, mister Gabriele Cioffi sembrerebbe aver cambiato idea. Infatti, Nehuen Perez è tornato dall'Argentina carico ed in forma. Nessun segno di stanchezza o debolezza. Per questo motivo, il tecnico toscano potrebbe decidere di non effettuare nessun cambio in difesa. L' argentino è in pole per giocare insieme a Bram Nuytinck e Rodrigo Becao. Tuttavia, a Perez verrebbe chiesto di giocare ancora sul piede invertito, come a Marassi prima della sosta. Domani, su quel versante, il Torino spingerà molto con un Singo in super forma. Destiny Udogie è chiamato agli straordinari.