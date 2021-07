News Udinese – Le novità dal terzo giorno di ritiro austriaco

Il ritiro austriaco continua ad essere al centro di tutti i discorsi riguardanti la squadra. Vediamo nel dettaglio l'allenamento di ieri

Dopo gli allenamenti di lunedì e martedì, la squadra friulana è scesa in campo anche di mercoledì. I giocatori erano attesi da una terza doppia sessione. La fatica sotto al sole inizia ad accumularsi, ma vediamo nel dettaglio come è stato stipulato questo allenamento. Nella mattinata la squadra ha svolto del lavoro di corsa sui campi della Jacques Lemans Arena, anche in questa situazione il tecnico ha potuto notare, quali giocatori fossero più pronti per gli impegni amichevoli dei prossimi giorni. Nelle ore più calde della giornata, come di consueto, la squadra si è riposata e non è scesa in campo. Ci è tornata invece nel pomeriggio, dove gli uomini gestiti dal coach hanno dapprima svolto una fase di riscaldamento, sia con che senza palla e infine si sono riuniti, per una piccola partitella in undici contro undici. La durata del match è stata di quarantacinque minuti. Scopri nel prossimo paragrafo qual è stato l'esito dell'incontro.