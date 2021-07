Notizie Udinese – Gotti pensa ad una mini rivoluzione: c’è una novità

In vista della prossima stagione, mister Gotti sta pensando ad una novità importante: ecco tutti i dettagli

Oggi partirà ufficialmente il ritiro di Sankt Veit . Ancora una volta, l' Udinese ha scelto la location austriaca, dove troverà strutture all'avanguardia come una moderna palestra, una piscina e tre campi da calcio. In Carinzia, mister Gotti ritroverà tutti i componenti della rosa. Faranno ritorno dalle vacanze, quindi, Nahuel Molina, fresco vincitore della Copa America e Jens Stryger Larsen (ad un passo dalla cessione). Il tecnico veneto, inoltre, si aspetta di dare il benvenuto a nuovi acquisti, specialmente al sostituo di Juan Musso. Molto probabilmente sarà Marco Silvestri a difendere i pali della porta bianconera nella prossima stagione. In vista del campionato di Serie A che inizierà il 22 agosto, il club friulano si prepara ad una novità importante. Ecco quale.

Senza il faro del centrocampo, ovvero Rodrigo De Paul , Luca Gotti sta pensando ad un cambio di modulo. Addio alla difesa a tre e agli esterni. Spazio al trequartista ed ai terzini. Dal 3-5-2 si potrebbe passare al 4-3-1-2 o al 4-2-3-1. Proprio con quest' ultimo schieramento, l' Udinese è scesa in campo nel primo test amichevole della stagione. I giocatori ci metteranno del tempo ad imparare le nuove tattiche, ma il tecnico veneto sembra determinato a continuare su questa strada. Naturalmente, molto dipenderà dal mercato e dalla rose che la società gli metterà a disposizione. Vediamo allora chi potrebbe sbarcare in Friuli .

Oltre a Silvestri, è in arrivo anche Kamil Glik. Il polacco si trasferirà in prestito secco dal Benevento. Per sostituire il partente Stryger Larsen, potrebbe arrivare uno tra Calegari e Bernabei, con il primo in vantaggio. Come nuova punta, piacciono i soliti Gianluca Lapadula, Greogire Defrel e Dawid Kownacki. Molto difficile Nwanko Simt, ad un passo dalla Salernitana. Nel frattempo, Marino è al lavoro per trovare il sostituto di De Paul.