News Udinese – Le novità dal ritiro austriaco di St. Veit

La preparazione per la nuova stagione sta entrando nel vivo. Scopri nei dettagli come è andata la seduta di giovedì pomeriggio

Redazione

La preparazione per la nuova stagione sta entrando nel vivo. Manca sempre meno al primo impegno stagionale che vedrà impegnata la squadra di Luca Gotti contro l'altra società bianconera comandata dalla famiglia Agnelli. L'Udinese continua la dura preparazione in quel di St. Veit, con un occhio ai prossimi impegni che saranno cruciali per la squadra friulana, grazie a quelli si potrà capire l'andamento della preparazione e chi è più pronto per i novanta minuti. Il prossimo match ufficiale sarà mercoledì contro lo Sturm Graz, annullata l'amichevole contro il Fenerbache, che si sarebbe dovuta disputare sabato, per problematiche legate all'accesso nel paese austriaco. Sabato comunque la squadra di Mister Gotti non ci lascerà a secco, è in programma un'amichevole casalinga. Il match famigliare potrebbe anche essere più utile, perché permette al mister di vedere tutta la rosa all'opera. Dopo questo piccolo excursus sulle amichevoli, torniamo a parlare dell'allenamento di ieri. Scopri nei dettagli come è andata la seduta.

L'allenamento

La squadra per la prima volta da quando è arrivata in Austria ha avuto l'occasione di poter svolgere un'unica seduta pomeridiana. Nella mattinata i giocatori hanno potuto scegliere se riposarsi oppure fare un minimo di lavoro personalizzato, ma senza spingere. Nel pomeriggio la squadra come al solito si è ritrovata sui campi della Jacques Lemans Arena. Il team ha svolto, almeno inizialmente, un lavoro in palestra, solo dopo si è scesi sui campi da calcio, ci sono state all'inizio delle esercitazioni tecniche e dopo si è passati a dei focus tattici. Da una parte potevamo trovare difensori e centrocampisti, dall'altri gli attaccanti. I primi concentrati su dei lavori tecnico/tattici come detto in precedenza. Per i secondi c'è stata l'occasione di focalizzarsi sui tiri in porta e la creazione di chance da gol. Andiamo anche a vedere come la società bianconera sta operando sul mercato.

Mercato

Diverse le trattative che prendono piede, sia in entrata che in uscita. La squadra bianconera ha già scelto in quali ruoli e come operare. Scopri insieme a noi gli aggiornamenti riguardanti le varie trattative. Piccolo spoiler, si parla di nomi a dir poco fenomenali <<<