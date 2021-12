News Udinese – Le novità in vista della Salernitana / Si gioca per vincere

La squadra bianconera ha iniziato ad inanellare risultati positivi e non si vuole più fermare. Le ultime in vista del prossimo match

Redazione

Il team bianconero continua a giocare un calcio spumeggiante. Il cambio di tecnico ha portato sicuramente i suoi frutti, nelle tre partite gestite da Gabriele Cioffi, la squadra ha ottenuto due vittorie e un pareggio, ma soprattutto segnato nove gol e subito solo uno. Un team totalmente differente, anche nei piccoli dettagli, che fa del pressing alto la sua arma migliore. Ora però bisogna continuare su questa strada e non mollare la presa. Il prossimo match potrebbe essere decisivo solo in un senso, cioè se non si dovesse vincere. Andiamo a scoprire tutte le ultime in vista del incontro che vedrà sfidarsi, alla Dacia Arena, l'Udinese e la Salernitana.

In diffida

Il primo appunto da fare riguarda la colonna portante della difesa bianconera. Stiamo parlando di Rodrigo Becao, il giocatore continua ad essere uno dei migliori in circolazione nel suo ruolo e sicuramente in questo periodo non sta lasciando nulla al caso. Una continuità nel rendimento che fa quasi paura, non a caso iniziano gli interessi anche da parte dei club più importanti. Sta di fatto che il roccioso centrale entrerà in diffida proprio da domani pomeriggio, pesa il giallo ottenuto sabato contro il Cagliari. Unica macchiolina in una prestazione monstre, dove è stato annullato un attacco composto da Keita e Joao Pedro.

Le ultime

Agli undici titolari di sabato potrebbe essere chiesto un ultimo sforzo e di conseguenza potrebbero non esserci cambi nella formazione, anche perché squadra che vince non si cambia e questa Udinese sembra essere una macchina. Bisogna continuare con questo spirito e questa determinazione, visto che anche la classifica inizia a sorridere alla società.