Notizie Udinese – Ecco la super novità che i tifosi aspettavano

Finalmente è arrivata la novità che tutti i tifosi dell'Udinese aspettavano. Andiamo a vedere di cosa stiamo parlando

Finalmente i tifosi potranno tornare allo stadio. Sono passati quasi due anni dall'ultima volta in cui tutto ciò è stato possibile. Non vi è ancora un apertura al 100%, ma solo al 50%. Rimane comunque un piacevolissimo inizio di ritorno alla normalità. La Dacia Arena è pronta per poter tornare ad accogliere i tifosi bianconeri. I biglietti andranno in vendita da questo pomeriggio. I tagliandi in vendita saranno quelli validi per i trentaduesimi di Coppa Italia, in cui la società guidata dal patron Giampaolo Pozzo se la vedrà contro altri bianconeri, i marchigiani dell'Ascoli Piceno. Andiamo a vedere adesso tutte le normative da rispettare per poter tornare ad ammirare i beniamini.