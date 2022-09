Udinese | Nuova vita per Di Natale: sarà vice presidente dell’Orvietana

L'ex attaccante dei bianconeri è pronto a intraprendere un nuovo capitolo della propria storia professionale

Mentre l'Udinese continua a lavorare senza sosta in preparazione della trasferta del Bentegodi contro l'Hellas Verona, un ex bandiera del club è pronto a cambiare vita. Antonio Di Natale, infatti, è pronto a intraprendere una nuova avventura professionale. Appese le scarpette al chiodo, l'ex bomber bianconero ha lavorato nel settore giovanile dello Spezia e poi ha allenato la Carrarese. Ma la carriera da tecnico, a quanto sembra, non faceva per lui.

Ora lo aspetta un nuovo tipo di esperienza: sarà il vice presidente dell'Orvietana, società che milita nel Girone F di serie D. La società friulana ha annunciato sui propri canali social che la settimana prossima si terrà la conferenza stampa di presentazione. Il presidente dell’Orvietana Calcio, Roberto Biagioli, ha comunicato l’avvenuto accordo di collaborazione con Antonio Di Natale per l’ingresso in società dell'ex numero 10 dell'Udinese, giocatore tra i più prolifici di tutta la storia della Serie A (209 gol) e protagonista in maglia azzurra.

Nuova vita per Totò

Di Natale è così pronto a riabbracciare il calcio. La cooperazione con l'Orvietana, prevede infatti anche il ruolo di vice presidente per l'ex bomber, di fatto già operativa alla scorsa settimana, quando totò è stato avvistato a Poggibonsi per assistere alla gara della prima squadra martedì scorso. L'ex bomber sarà presente anche domenica prossima al Muzi per Orvietana – Pianese.