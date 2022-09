Notizie Udinese | La nuova vita di Pereyra: l’asso nella manica di Sottil

E Sottil, che il calcio lo conosce, ha pensato di riproporlo proprio in quel ruolo (vista l'esigenza creata dalla partenze di Molina e Soppy). Da quel momento in poi, l'Udinese ha ottenuto quattro vittorie su altrettante partite , prendendosi scalpi importanti come Fiorentina e Roma. Ma analizziamo meglio il nuovo ruolo del Tucu.

Sottil ha apportato una modifica interessantissima: Pereyra si è spostato da mezzala a esterno a tutta fascia. Questo, visto che il Tucu non è un tornante, è reso possibile dal dinamismo di Udogie che scala dall'altra parte, trasformando il modulo in una sorta di 4-3-3 in fase offensiva. I bianconeri, grazie a questa mossa, sono più imprevedibili e allo stesso tempo più tecnici, trovando in Pereyra una fonte di gioco inesauribile. Questo permette all'ex tecnico dell'Ascoli di inserire nel mezzo un altro centrocampista, in grado di consentire al gioco dei friulani miglior dinamismo e un miglioramento nel trattamento del pallone (Lovric e Samardzic sono gli ultimi esempi). Adesso l'Udinese può sognare. Nulla è precluso, vista anche la facilità con cui i bianconeri stanno trovando la via del gol: e qui Pereyra assume un ruolo fondamentale, grazie ai suoi assist e alle sue imbucate. Non perdere le pagelle che raccontano nel dettaglio la prestazione di ogni singolo giocatore bianconero. Ecco tutte le valutazioni <<<