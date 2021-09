News Udinese – Importanti novità / Le nuove gerarchie dell’attacco

Ora le gerarchie sono destinate ad essere stravolte. Scopri assieme a noi quali saranno i nuovi titolari dell'attacco friulano. Cambia tutto

Nell'ultima settimana è successo veramente di tutto, molti giocatori sono entrati e molti altri sono usciti dalle gerarchie di Luca Gotti. Una vera e propria rivoluzione che si è concentrata principalmente in un solo ruolo: l'attacco. Sono ben due i nuovi arrivi in maglia bianconera ed altri due invece i protagonisti della scorsa stagione che per un motivo o per l'altro hanno detto addio. Il punto è che ora le gerarchie (nel ruolo che ha regalato più problemi alla società bianconera nell'ultimo anno) sono destinate ad essere stravolte. Scopri assieme a noi quali saranno i nuovi titolari dell'attacco friulano. Cambia tutto

I movimenti sul mercato

Come già detto precedentemente ci sono due volti nuovi nella rosa dell'Udinese e parliamo di Isaac Success e Beto. Il primo deve ritrovare minuti e il feeling con il gol, dato che nelle ultime cinque stagioni è andato a segno solo sei volte. Troppo poco per una prima punta. Sul secondo invece c'è grandissima aspettativa, stiamo parlando di un giocatore pagato ben due milioni per il prestito e sette per completare l'obbligo di riscatto. Il bomber portoghese è pronto a far impazzire la tifoseria con le sue grandi doti in area di rigore. Mentre venivano osannati i due nuovi arrivi, hanno salutato la Dacia Arena sia Okaka che Llorente. Di conseguenza ecco quale potrebbe essere il nuovo attacco bianconero.

Il nuovo attacco

I titolari dovrebbero essere due nel classico 3-5-2 o 3-5-1-1 di matrice Gottiana. Al momento o almeno per le prime partite stagionali, la coppia davanti dovrebbe essere Pussetto e Deulofeu, con un abbassamento di Pereyra nei tre del centrocampo. Con il tempo, però, l'inserimento di Beto sembra più che scontato, dato che l'attaccante è stato fortemente richiesto dal tecnico bianconero. A farne le spese potrebbe essere proprio Pussetto, dato che Deulofeu sembra poter soltanto essere sempre più al centro di questo progetto.