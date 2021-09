Notizie Udinese – Beto: ”Questo è il mio obiettivo. Su Gotti…”

Giornata di presentazioni in casa Udinese. Beto e Soppy hanno rilasciato le loro prime dichiarazioni in maglia bianconera

Giornata di presentazioni in casa Udinese. Oggi, in conferenza stampa, Brandon Soppy e Beto si sono presentati alla stampa, ma soprattuto ai tifosi. I due nuovi acquisti hanno voglia di stupire e di raggiungere obiettivi importanti. Ecco le parole del bomber portoghese .

'' Mi ispiro molto a Samuel Eto'o e Didier Drogba . In questo momento sto guardando soprattutto Lukaku, Haaland e Lewandoski per cercare di prendere spunti e migliorare.

''In Portogallo ho fatto tante reti, ma La Liga portoghese è completamente differente dalla Serie A. Mi servirà un periodo di adattamento. Obiettivo? Voglio fare tanti gol e aiutare la squadra. L’unica cosa che ho capito, per adesso, è che qua in Italia tutti giocano al Fantacalcio. Non voglio deludere chi ha investito su di me (ride ndr)’’