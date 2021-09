News Udinese – Quanti esordi ieri / Come sono andati i nuovi acquisti?

Nel match contro lo Spezia, c'è stato spazio per diversi giocatori, che hanno fatto il loro esordio in maglia bianconera

Siamo già alla terza giornata di campionato ed è proprio vero che quando ci si diverte, il tempo vola. Infatti la società bianconera in questi primi incontri ha regalato già sette punti , lasciando tutti i tifosi felici per i risultati, ma spesso anche contenti per la prestazione e la tenacia dei bianconeri. Nella giornata di ieri c'è stata la chance di esordire per diversi giocatori . Scopri assieme a noi di chi stiamo parlando e come si sono comportati nel loro primo match di campionato .

Il primo ad entrare in campo è stato il centravanti portoghese. Subito ha provato a mettersi in gioco, molto movimento e poca voglia di lasciare la prestazione al caso. Non è riuscito però ad incidere in modo deciso, non riesce nel suo intento di poter fornire sponde e riciclare i palloni buttati su dalla difesa in difficoltà. Sicuramente non si possono trarre delle somme dopo mezz'ora non al meglio. Ci si aspetta comunque di più dal giocatore bianconero. Per quanto riguarda Soppy, ha giocato veramente molto poco per poter valutare il suo match. Due minuti più recupero è stato il suo impiego. Ha fatto vedere qualche sprazzo delle sue capacità, ma con questo Molina, sarà difficile poter trovare spazio. Andiamo ad analizzare anche la prestazione del terzo esordiente tra le fila bianconere.