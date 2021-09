Spezia – Udinese / Le parole di Luca Gotti nel post-partita

Ecco le sensazioni e l'analisi del tecnico bianconero dopo l'incontro tra Udinese e La Spezia. Una sorpresa dietro l'altra

Si conclude il terzo match stagionale dei bianconeri, l'impegno non era facile. Si parla già di uno snodo cruciale per la stagione e per poter conquistare una tranquilla e senza patemi salvezza. La squadra alla fine ha sofferto parecchio, ma non ha deluso le aspettative ed è riuscita a portare a casa tre punti in un campo difficilissimo come il Picco di La Spezia. L'esordio clamoroso di Lazar Samardzic è stata la chiave del match, ma il coraggio di metterlo in campo ò'ha avuto proprio il tecnico italiano. Scopri assieme a noi le affermazioni del coach dopo il match. Non mancano le sorprese.