Notizie Udinese – Alla scoperta dei nuovi avversari in Coppa Italia

Vediamo contro quale squadra se la dovrà vedere il gruppo allenato dal mister Luca Gotti. Ecco il futuro avversario

Nella giornata di ieri si sono conclusi i trentaduesimi di finale di Coppa Italia . Ci sono state diverse sorprese, tra cui annotiamo anche una clamorosa sconfitta da parte del Bologna contro la Ternana, in un funambolico 5-4 che ha fatto divertire tutti gli appassionati di questo sport. L'Udinese di suo canto ha passato agevolmente il turno , garantendosi così l'accesso ai sedicesimi. Sono bastati i tre gol segnati all'Ascoli allenato dall'ex bianconero Sottil. Ora però a dicembre ci sarà il secondo turno del torneo . Altro match importante che la società friulana non potrà sbagliare, andiamo a vedere contro quale altra squadra se la dovrà vedere il gruppo allenato dal mister Luca Gotti . Ecco il futuro avversario .

Dopo 120 minuti di gioco, ieri sera ancora non si conosceva l'avversario dei bianconeri. Ci sono voluti i calci di rigore, che hanno decretato la vincente del match tra Crotone e Brescia. Alla fine ad avere la meglio sono stati i calabresi. I neo retrocessi, non vogliono restare con le mani in mano e di conseguenza stanno costruendo una squadra che possa puntare alla Serie A. La società rossoblù non va sottovalutata, può essere molto pericolosa e può sorprendere tutti. Andiamo a vedere quando si disputerà il match tra le due compagini.