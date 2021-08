Notizie Udinese – Meno sette alla Serie A: Gotti riparte dalle certezze

Tra sette giorni, l'Udinese scenderà in campo contro i bianconeri di Torino, nel match d'esordio del campionato

E’ iniziato il conto alla rovescia: tra una settimana esatta inizierà il campionato dell' Udinese . I friulani ospiteranno alla Dacia Arena la Vecchia Signora. Forse, non poteva esserci esordio più duro. Tuttavia, i ragazzi di Gotti ce la metteranno tutta per regalare una gioia ai loro tifosi. Il tecnico veneto è pronto ad iniziare la sua terza stagione sulla panchina dei bianconeri. In attesa di qualche altro rinforzo proveniente dal mercato, mister Gotti ripartirà da alcune certezze. Ecco quali.

La prima certezza è il modulo. Non ci saranno esperimenti: Gotti schiererà il solito 3-5-2. Nelle amichevoli pre campionato, l'Udinese è scesa in campo anche con la difesa a quattro, ottenendo scarsi risultati. La squadra ancora non ha assimilato i nuovi meccanismi. Con la partenza di De Paul, il nuovo faro dei friulani è Roberto Pereyra. Già contro l'Ascoli, l'argentino ha fatto capire di voler essere il trascinatore dei compagni. In Coppa Italia ha portato il team alla vittoria grazie a due gol e un assist. Si vuole ripetere anche in campionato. Un altro giocatore imprescindibile è Nahuel Molina (anche lui in gol l'altro ieri). Il classe '98 migliora giorno dopo giorno. La sua crescita è incredibile. Infine, non possiamo non menzionare il nuovo capitano: Bram Nuytinck. Quando è in campo, l'Udinese soffre pochissimo. E’ il leader della difesa. Sono questi i tre pilastri dai quali Gotti ripartirà. Ma vediamo anche qualche possibile sorpresa.