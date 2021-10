News Udinese – Pioggia di nuovi sponsor / Scelte internazionali

In queste ultime ore è arrivata una pioggia di nuovi accordi, si tratta di sponsor che daranno un valore aggiuntivo alla società

La società sta lavorando proprio su tutti i fronti , mentre sul campo si cerca la quadra in vista del match contro la Sampdoria, fuori dal campo piovono ufficialità riguardanti tutti i nuovi accordi commerciali. Si sta cercando in tutti i modi di dare alla squadra bianconera la chance di poter ottenere un peso mediatico sempre maggiore. Questo processo di espansione dovrebbe partire dall'Italia ed espandersi il più possibile. Ponendosi pochissimi freni o paletti. Nella giornata di ieri sono stati ufficializzati due accordi . Andiamo a vederli nel dettaglio e più precisamente cosa potranno portare alla società gestita dal presidente Pozzo.

Il primo accordo stipulato è stato quello con la società di e-trading. Si parla di una piattaforma molto attiva, che potrebbe dare il giusto spazio e il giusto risalto alle giocate e le idee del team bianconero. Al centro del discorso troviamo una piattaforma con ben 20 milioni di utenti registrati, un'infinità. Il direttore generale Collavino ha commentato la scelta in questo modo: "Il nostro Club è sempre alla ricerca di partnership internazionali e in particolare in settori con una spiccata propensione all’innovazione". Come detto questo, però, non è l'unico accordo stipulato dalla società friulana. Andiamo a vedere nel dettaglio anche il secondo contratto stipulato.