Udinese News- Nuovo nome per sostituire Kristensen! I dettagli

Runjaic non esclude nessuno: l'obiettivo è tornare alla vittoria con l'aiuto di tutti proprio ora che Kristensen è ai box
L'infortunio che costringerà Kristensen a stare a riposo per almeno un mese ha aperto le porte a nuove valutazioni nel settore difensivo. L'ipotesi è di continuare a giocare con la linea a tre. Kabasele è un calciatore di fiducia per Runjaic ed è stato utilizzato nella partita contro il Cagliari, contribuendo anche con il gol del pareggio. Quando è stato sostituito a causa dello scontro con Borrelli, l'allenatore bianconero ha deciso di spostare Solet nel ruolo di centrale, una soluzione che potrebbe anche essere considerata per il futuro.

Certamente Solet assicura un buon rendimento per tutti i 90 minuti, ma se viene spostato al centro, chi potrà occupare il ruolo a sinistra? non sembrano emergere altri centrali per la linea a tre, a meno che non si opti per un modulo 'a 4', nel qual caso Nicolò Bertola e Saba Goglichidze potrebbero tornare in considerazione, insieme a Matteo Palma. Tutti e tre potrebbero giocare come difensori centrali in una coppia.

Bertola, in particolare, ha già ricoperto questo ruolo nel 4-3-3 con Alvini allo Spezia. La difesa 'a 4' è comunque un'idea che al momento ha solo sfiorato Runjaic, che sembra più propenso a mantenere la linea a '3', rispettando i ruoli naturali e quindi le caratteristiche di Goglichidze o Palma sulla destra, e di Bertola, capace di giocare a sinistra come lo stesso Palma. Le ultime di mercato: Rivoluzione bianconera? Cinque titolari ai saluti <<<

