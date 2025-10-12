L'infortunio che costringerà Kristensen a stare a riposo per almeno un mese ha aperto le porte a nuove valutazioni nel settore difensivo. L'ipotesi è di continuare a giocare con la linea a tre. Kabasele è un calciatore di fiducia per Runjaic ed è stato utilizzato nella partita contro il Cagliari, contribuendo anche con il gol del pareggio. Quando è stato sostituito a causa dello scontro con Borrelli, l'allenatore bianconero ha deciso di spostare Solet nel ruolo di centrale, una soluzione che potrebbe anche essere considerata per il futuro.
Udinese News- Nuovo nome per sostituire Kristensen! I dettagli
Certamente Solet assicura un buon rendimento per tutti i 90 minuti, ma se viene spostato al centro, chi potrà occupare il ruolo a sinistra? non sembrano emergere altri centrali per la linea a tre, a meno che non si opti per un modulo 'a 4', nel qual caso Nicolò Bertola e Saba Goglichidze potrebbero tornare in considerazione, insieme a Matteo Palma. Tutti e tre potrebbero giocare come difensori centrali in una coppia.
Bertola, in particolare, ha già ricoperto questo ruolo nel 4-3-3 con Alvini allo Spezia. La difesa 'a 4' è comunque un'idea che al momento ha solo sfiorato Runjaic, che sembra più propenso a mantenere la linea a '3', rispettando i ruoli naturali e quindi le caratteristiche di Goglichidze o Palma sulla destra, e di Bertola, capace di giocare a sinistra come lo stesso Palma. Le ultime di mercato: Rivoluzione bianconera? Cinque titolari ai saluti <<<
