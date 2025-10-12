Udinese News- Nuovo nome per sostituire Kristensen! I dettagli

Runjaic non esclude nessuno: l'obiettivo è tornare alla vittoria con l'aiuto di tutti proprio ora che Kristensen è ai box

L'infortunio che costringerà Kristensen a stare a riposo per almeno un mese ha aperto le porte a nuove valutazioni nel settore difensivo. L'ipotesi è di continuare a giocare con la linea a tre. Kabasele è un calciatore di fiducia per Runjaic ed è stato utilizzato nella partita contro il Cagliari, contribuendo anche con il gol del pareggio. Quando è stato sostituito a causa dello scontro con Borrelli, l'allenatore bianconero ha deciso di spostare Solet nel ruolo di centrale, una soluzione che potrebbe anche essere considerata per il futuro.