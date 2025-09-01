mondoudinese udinese news udinese Udinese News – Zaniolo e il suo nuovo numero di maglia!

udinese

Udinese News – Zaniolo e il suo nuovo numero di maglia!

Zaniolo
Subito dopo aver ufficializzato l’acquisto di Niccolò Zaniolo, la società ha annunciato il numero di maglia del ragazzo
Lorenzo Focolari Redattore 

Nelle ultime ore di mercato l’Udinese ha ufficializzato l’acquisto di Niccolò Zaniolo. L’attaccante si unirà alla squadra nei prossimi giorni ma Runjaic ha un attaccante di livello.

Giocherà con un numero importante: Zaniolo avrà la numero 10 sulle spalle! Una scelta che metterà pressione sul giocatore.

Vedremo se il ragazzo risponderà in modo positivo alla chiamata di Udine. Le ultime di mercato: Zaniolo è fatta! Tutti i dettagli sull’accordo<<<

Leggi anche
Notizie Udinese – Zanoli in arrivo! Rui Modesto in partenza? Le ultime
News Udinese – Thauvin e i complimenti agli ex compagni: le parole

© RIPRODUZIONE RISERVATA