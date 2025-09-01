Nelle ultime ore di mercato l’Udinese ha ufficializzato l’acquisto di Niccolò Zaniolo. L’attaccante si unirà alla squadra nei prossimi giorni ma Runjaic ha un attaccante di livello.
Udinese News – Zaniolo e il suo nuovo numero di maglia!
Subito dopo aver ufficializzato l’acquisto di Niccolò Zaniolo, la società ha annunciato il numero di maglia del ragazzo
Giocherà con un numero importante: Zaniolo avrà la numero 10 sulle spalle! Una scelta che metterà pressione sul giocatore.
Vedremo se il ragazzo risponderà in modo positivo alla chiamata di Udine. Le ultime di mercato: Zaniolo è fatta! Tutti i dettagli sull’accordo<<<
