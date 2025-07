Udinese News – Nuovo partner in casa bianconera: il punto

C’è un nuovo partner in casa Udinese in vista per la prossima stagione: ecco i dettagli sull’operazione con i Pozzo

Udinese Calcio è entusiasta di dare il benvenuto a Longato, un'impresa pionieristica nelle soluzioni per la pianificazione e la decorazione di spazi professionali, come Official Partner del Club per la stagione 2025/2026.