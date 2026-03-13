Notizie Udinese – Karlstrom secondo in Serie A: ecco la speciale classifica

Jesper Karlstrom sta lavorando molto bene nel corso delle ultime settimane. Ecco tutti i dettagli e la speciale classifica a riguardo

Una stagione da protagonista , la seconda con la maglia dell'Udinese per un calciatore che in pochissimo tempo si è preso responsabilità della mediana e soprattutto la fascia da capitano. Jesper Karlstrom non vede l'ora di poter continuare a mettersi in mostra e soprattutto vuole dire la sua ad alto livello. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sulla classifica che lo vede al secondo posto.

Il calciatore svedese è il secondo più presente (sul campo da gioco) di tutta la Serie A in termini di minuti. Da inizio anno sono 2477 quelli giocati e solo Vasquez del Genoa è riuscito a fare meglio andando poco oltre i 2500 minuti.