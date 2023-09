News Udinese – Nuovo rigorista bianconero: come cambiano le gerarchie

L'arrivo di Roberto Pereyra ha stravolto completamente l'Udinese. Il calciatore argentino ha grande voglia di fare e mettersi in mostra ma al momento deve ancora ritrovare la condizione fisica migliore. Fino a quel momento tiene banco la sfida che porta al nuovo rigorista. In caso di tiro dagli undici metri chi si prenderà la responsabilità di insaccare il pallone in rete? Ecco la risposta.