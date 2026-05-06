L'Udinese sta per aggiungere alla sua rosa un rinnovo di primissimo livello e decisamente molto importante per lo spogliatoio. Daniele Padelli sembra essere vicinissimo al prolungamento di contratto per un'altra stagione e continuare a difendere la porta bianconera. L'estremo difensore che ha indossato anche la maglia dell'Inter, non ha intenzione di ritirarsi ed anzi vuole ancora dire la sua. Non dimentichiamo che nel corso di questo inizio di stagione ha anche difeso la porta da titolare. Passiamo ai possibili dettagli che porteranno al prolungamento del portiere e che permetteranno di avere Padelli per ancora una stagione protagonista.

I dettagli dell'affare di mercato

Padelli

Daniele Padelli è sicuramente una figura di spicco e di conseguenza il prolungamento sarà per una sola stagione fino all'annata 2026/27. Un profilo che piace a tutti all'interno dello spogliatoio una figura che ha un ruolo fondamentale anche nell'inserimento dei nuovi talenti. Non dimentichiamo che tra le sue mani ha anche un lavoro da chioccia per un altro importante talento, stiamo parlando di Alessandro Nunziante. Il giovanissimo estremo difensore italiano sta crescendo e potrebbe essere solo questione di tempo prima che possa iniziare a trovare spazio in prima squadra e con la maglia dell'Udinese sulle spalle. Chissà che il tutto non possa avvenire già in questo finale di stagione.