Udinese News – Nuovo spazio al Bluenergy stadium! L’inaugurazione

Tuttosport riporta della Family Lounge che l’Udinese ha aperto ieri all'interno dello stadio 'Friuli': “Uno spazio nuovo da esplorare completamente per calciatori e le loro famiglie, inaugurato dall’Udinese sotto la Tribuna del Bluenergy Stadium per renderlo ancora più interessante. La Family Lounge bianconera, progettata dalla Calligaris, una nostra azienda locale nel settore dell'arredamento, è come un vero salotto, dotato di divani, televisori e aree gioco per adulti e bambini.
La famiglia Pozzo inaugura un nuovo spazio all'interno del Bluenergy Stadium. Lo stadio dei friulani è sempre più all'avanguardia
C'è un’attenzione particolare per i più piccoli, ma anche per i calciatori, con freccette, un biliardo e il sempre presente calcetto da tavolo per divertirsi durante il tempo libero. «Poniamo grande valore in un'atmosfera familiare e desideriamo che si crei attorno alla squadra e al personale – afferma Magda Pozzo – Con l'aiuto del mister e del direttore Inler, vogliamo far vivere quest'area ogni giorno».
