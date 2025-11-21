Udinese News – Nuovo spazio al Bluenergy stadium! L’inaugurazione

Tuttosport riporta della Family Lounge che l’Udinese ha aperto ieri all'interno dello stadio 'Friuli': “Uno spazio nuovo da esplorare completamente per calciatori e le loro famiglie, inaugurato dall’Udinese sotto la Tribuna del Bluenergy Stadium per renderlo ancora più interessante. La Family Lounge bianconera, progettata dalla Calligaris, una nostra azienda locale nel settore dell'arredamento, è come un vero salotto, dotato di divani, televisori e aree gioco per adulti e bambini.