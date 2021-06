News Udinese – Via De Paul? Ecco chi sarà il nuovo capitano

Con l'ormai certa partenza di Rodrigo De Paul, l'Udinese deve scegliere un nuovo capitano: ecco chi potrebbe essere

Bram Nuytinck è pronto per iniziare la sua quinta stagione con la maglia dell'Udinese. Arrivato dall'Anderlecht, nell'estate del 2017 per tre milioni di euro, l'olandese è diventato uno dei leader della squadra. Secondo La Gazzetta dello Sport, il club bianconero ha individuato nel classe '90 l'erede di De Paul. Il difensore ha già indossato la fascia da capitano nello scorso campionato contro il Cagliari, quando l'argentino era fuori per squalifica. Nell'ultima annata, Nuytinck è stato perseguitato dagli infortuni ed infatti ha giocato solamente venti partite, segnando un gol (al Tardini contro il Parma). Mister Luca Gotti vede nel trentunenne il giocatore chiave del reparto difensivo, il punto di riferimento: è l'unico difensore friulano considerato incedibile. Non a caso, l'anno scorso con l'olandese in campo, l'Udinese ha ottenuto una media punti di 1,65 a partita (33 punti su 40 disponibili). In sua assenza, solo sette punti su diciotto gare. Media punti di 0,38 a gara. Differenza impressionante. Nel frattempo la società sta sondando diversi profili per il dopo De Paul. Eccho di chi si tratta.