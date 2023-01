News Udinese / Nuytinck: “Le prime impressioni della Samp sono fantastiche”

Il nuovo difensore blucerchiato ha parlato su Instagram della sua nuova esperienza lontano da Udine. Di seguito le sue parole

Redazione

La squadra bianconera continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Nei primi due match non sono arrivate delle brutte prestazioni, anzi, la squadra ha giocato un ottimo calcio e probabilmente raccolto molto meno del dovuto. Un solo punto dopo le prestazioni con Empoli e la Vecchia Signora stanno molto stretti agli uomini di Sottil, ma per poter tornare a raccogliere risultati positivi bisogna lavorare a testa bassa. Intanto un ex, ha parlato per la prima volta da giocatore della Samp.

Bram Nuytinck è ormai un giocatore della Sampdoria. L'ex difensore dell'Udinese ha fatto su Instagram un bilancio della sua prima settimana in Liguria. L'olandese ha scritto che "è passata una settimana da quando sono arrivato. Le prime impressioni del club, della squadra, dei tifosi e della città sono fantastiche. Lavoriamo duramente per migliorare come squadra e fare risultati".

Situazione contrattuale — Il contratto di Bram è in scadenza tra soli sei mesi. Il rinnovo che sembra essere molto distante e questa esperienza in prestito al Doria può significare il definitivo addio al club dei Pozzo. Nuytinck ha salutato così il Friuli dopo cinque anni e mezzo, 133 presenze e 3 gol con la maglia bianconera cucita sulla pelle. Ora sta vivendo una nuova avventura in blucerchiato. Cambiando rapidamente discorso, discorso, non perdere le ultime in vista dei prossimi incontri di campionato e soprattutto sul mercato. Inizia il valzer delle punte: gli obiettivi bianconeri <<<