Notizie Udinese – Parabola discendente di Nuytinck / Da capitano a riserva

Il difensore olandese dopo aver perso la fascia da capitano voleva tornare ad essere un perno difensivo. Ieri non è sceso in campo: il punto

Redazione

L'Udinese ha iniziato la stagione nel migliore dei modi possibile. Dopo una sconfitta (contro i campioni d'Italia) ed un pareggio (con la Salernitana, in inferiorità numerica) sono arrivate ben quattro vittore di fila. Un bottino incredibile e che mette la squadra in piena corsa verso la parte sinistra della classifica. I calciatori non vogliono sbilanciarsi e continuano a ragionare partita dopo partita, ma per il momento la situazione è chiara e questa Udinese può veramente sorprendere. Tra i tanti giocatori che hanno stupito nelle prime giornate, c'è anche uno che è finito molto indietro nelle gerarchie. Doveva essere un perno della difesa, adesso è un vero e proprio panchinaro. Ecco la parabola discendente di Bram Nuytinck.

L'anno scorso ha iniziato la stagione con la fascia da capitano sulle spalle, visto che era uno degli insostituibili per il tecnico Luca Gotti. Tra infortuni e l'esonero del mister (oggi allo Spezia) il calciatore olandese ha iniziato a trovare sempre meno minuti. Gabriele Cioffi ha preferito a lui un Pablo Marì in prestito, ma soprattutto in uno stato di forma smagliante che ha guidato la difesa con sicurezza. Nel corso di quest'estate, però, si pensava ad un suo rientro visto che il giocatore spagnolo proveniente dall'Arsenal non sarebbe mai tornato indietro. Nelle ultime partite la situazione è ben diversa da come ci si poteva aspettare.

Relegato in panchina

Il giocatore anche dopo l'infortunio di Jaka Bijol si sarebbe aspettato una chance dal primo minuto, ma contro il Sassuolo è stato relegato alla panchina per l'ennesima volta. Nel secondo tempo non è entrato soprattutto perché il team doveva recuperare da situazione di svantaggio. Resta, però, un vero e proprio caso con una parabola discendente che farebbe rabbrividire tutti gli addetti ai lavori. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le valutazioni di ieri pomeriggio. Ecco le pagelle di Sassuolo-Udinese <<<