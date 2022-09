News Udinese – Le ultime sull’infortunio di Jaka Bijol: il punto

Il team bianconero continua a lavorare in vista del prossimo incontro, ma inizia l'emergenza difensiva. Ecco il punto sull'infortunio di Bijol

Redazione

Il team bianconero si gode una vittoria a dir poco clamorosa arrivata ieri sera contro la Roma per 4-0. La Dacia Arena era in visibilio e di conseguenza tutti i tifosi delle zebrette si sono goduti un match che resterà negli annali e nella storia del club. La partita ha avuto principalmente solo delle notizie positive, tutte tranne una. Perché intorno alla metà della prima frazione, il difensore appena arrivato nel corso di questo mercato estivo: Jaka Bijol. Si è dovuto fermare per un fastidio. Ecco di quale infortunio stiamo parlando e per quanto tempo dovrà restare fermo ai box.

Il difensore ha dovuto lasciare il campo dopo soli 17 minuti di gioco. La sfortuna continua ad inseguire il centrale che sta provando in tutti i modi a trovare continuità, ma al momento sembra proprio non poterci riuscire. Dopo l'infortunio alla testa contro la Salernitana, adesso si aggiunge un altro problema. Il giocatore potrebbe rimanere fuori per diverso tempo dopo aver contratto una distorsione alla caviglia sinistra. Al momento i tempi di recupero non sono ancora noti, ma questo sicuramente è l'ennesimo brutto colpo per la difesa. Un reparto che è praticamente ridotto al lumicino e primo di molti titolari. A Sassuolo si deve fare un vero e proprio miracolo.

Scatta l'emergenza

Dopo il serio infortunio di Adam Masina, che svolgerà oggi le visite mediche di rito e scoprirà se dovrà andare sotto i ferri, si aggiunge anche questo problema per Bijol. Ora l'Udinese si trova in una situazione davvero difficile, con una squadra che dovrà fare affidamento (oltre che sui titolarissimi Becao e Nehuen Perez) su un terzino adattato come Enzo Ebosse. Il francese ieri si è comportato molto bene, ma resta un calciatore che non regala moltissime garanzie in quel ruolo specifico.