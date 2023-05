Notizie Udinese – Nuytinck parla del passato: “Bello tornare ad Udine”

Il difensore centrale olandese Nuytinck ha parlato del suo passato in bianconero. Ecco le sue dichiarazioni sull'esperienza con i friulani

Ieri il difensore centrale olandese Bram Nuytinck è tornato nella città che ha sostenuto ed esultato per le sue prestazioni nel corso delle ultime cinque stagioni. Un calciatore che si è sempre fatto amare dal pubblico e soprattutto ha dato tutto per la maglia bianconera che ha indossato come un vero e proprio guerriero. Le sue buone partite lo hanno anche portato ad indossare la fascia da capitano di questo glorioso club. Poco prima del fischio d'inizio dell'incontro di ieri pomeriggio con l'Udinese ha detto la sua su questo momento che vive con la Sampdoria e soprattutto sul passato con il club gestito dalla famiglia Pozzo. Non perdiamo altro tempo ed andiamo ad ascoltarci le sue dichiarazioni.

"Ho giocato a Udine per tanto tempo, esattamente cinque anni e mezzo. L'Udinese è un club importante al quale ho dato tutto". Ancora tanta riconoscenza da parte del centrale olandese ex Anderlecht nei confronti di una squadra che lo ha messo al centro della difesa e gli ha affidato le chiavi di un team intero per più di qualche stagione. L'intervista non si è conclusa, ma ha avuto un parere anche sul suo ritorno e soprattutto sul clima che si aspettava ieri sera durante il match.

Il ritorno a "casa" — "Sempre bello tornare in questo stadio. Ho davvero un ottimo feeling con questa piazza". Si conclude così l'intervista di Bram. Il centrale ha giocato poi una buona partita personale che però non è bastata per poter ottenere i tre punti finali. La retrocessione con la Sampdoria è oramai confermata e ufficiale, toccherà proprio a Nuytinck decidere il suo futuro che difficilmente potrà essere ancora con la società blucerchiata.