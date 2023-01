Notizie Udinese | Senti Nuytinck: “Stankovic mi chiede di guidare il reparto”

La squadra bianconera continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Nei primi due match non sono arrivate delle brutte prestazioni, anzi, la squadra ha giocato un ottimo calcio e probabilmente raccolto molto meno del dovuto. Un solo punto dopo le prestazioni con Empoli e la Vecchia Signora stanno molto stretti agli uomini di Sottil, ma per poter tornare a raccogliere risultati positivi bisogna lavorare a testa bassa. Intanto un ex, ha parlato per la prima volta da giocatore della Samp.

Esordio da titolare con la maglia della Sampdoria a Marassi per l'ex difensore dell' Udinese Bram Nuytinck , trasferitosi durante questa finestra invernale di calciomercato. Ai microfoni di Dazn, il centrale olandese ha parlato così della gara contro il Napoli di ieri: " Stankovic vuole che siamo aggressivi, che stiamo insieme, facciamo pressing insieme. Per lui è molto importante che io parli , che io faccia un po' di coaching con la squadra. Faccio sempre così, va bene ".

Il prestito alla Samp

Il contratto di Bram è in scadenza tra soli sei mesi. Il rinnovo che sembra essere molto distante e questa esperienza in prestito al Doria può significare il definitivo addio al club dei Pozzo. Nuytinck ha salutato così il Friuli dopo cinque anni e mezzo, 133 presenze e 3 gol con la maglia bianconera cucita sulla pelle. Ora sta vivendo una nuova avventura in blucerchiato.