Notizie Udinese – Gli obiettivi per chiudere al meglio il 2025: il punto

Le ultime 3 gare dell'anno saranno rispettivamente quella contro il Napoli al Bluenergy ( 14 Dicembre ore 15:00). Nella parte finale del mese i bianconeri affronteranno la Fiorentina al Franchi (21 Dicembre ore 18:00) e la Lazio in casa (27 Dicembre ore 18:00). Il 2025 sarà molto impegnativo e in ballo ci sono ben 18 punti e un ottavo di Coppa Italia. Le ultime di mercato: Allegri prepara l’offerta: pronti 20 milioni <<<