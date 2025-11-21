Il calendario dell'Udinese tornerà ad essere abbastanza fitto nelle prossime settimane. La squadra di mister Runjaic ha già gli impegni fissati anche per l'anno che verrà. Per adesso son ben 7 le partite rimanenti nel 2025 che i friulani dovranno disputare.
udinese
Notizie Udinese – Gli obiettivi per chiudere al meglio il 2025: il punto
La prima tappa sarà domani (sabato 22 Novembre ore 15:00) contro il Bologna di Italiano in casa al Bluenergy. Dopo un settimana (29 Novembre ore 15:00), i friulani andranno in trasferta a Parma per poi affrontare il turno infrasettimanale di Coppa Italia contro la Juventus in trasferta (2 Dicembre ore 21:00). L'avvio del mese seguirà con la sfida in casa contro il Genoa ( 8 Dicembre ore 18:00).
Le ultime 3 gare dell'anno saranno rispettivamente quella contro il Napoli al Bluenergy ( 14 Dicembre ore 15:00). Nella parte finale del mese i bianconeri affronteranno la Fiorentina al Franchi (21 Dicembre ore 18:00) e la Lazio in casa (27 Dicembre ore 18:00). Il 2025 sarà molto impegnativo e in ballo ci sono ben 18 punti e un ottavo di Coppa Italia. Le ultime di mercato: Allegri prepara l’offerta: pronti 20 milioni <<<
