mondoudinese udinese news udinese Notizie Udinese – Gli obiettivi per chiudere al meglio il 2025: il punto

udinese

Notizie Udinese – Gli obiettivi per chiudere al meglio il 2025: il punto

Notizie Udinese – Gli obiettivi per chiudere al meglio il 2025: il punto - immagine 1
7 partite rimanenti, 18 punti sul piatto e un turno di Coppa Italia: ecco tutti gli impegni della squadra per chiudere il 2025
Lorenzo Focolari Redattore 

Il calendario dell'Udinese tornerà ad essere abbastanza fitto nelle prossime settimane. La squadra di mister Runjaic ha già gli impegni fissati anche per l'anno che verrà. Per adesso son ben 7 le partite rimanenti nel 2025 che i friulani dovranno disputare.

La prima tappa sarà domani (sabato 22 Novembre ore 15:00) contro il Bologna di Italiano in casa al Bluenergy. Dopo un settimana (29 Novembre ore 15:00), i friulani andranno in trasferta a Parma per poi affrontare il turno infrasettimanale di Coppa Italia contro la Juventus in trasferta (2 Dicembre ore 21:00). L'avvio del mese seguirà con la sfida in casa contro il Genoa ( 8 Dicembre ore 18:00).

Le ultime 3 gare dell'anno saranno rispettivamente quella contro il Napoli al Bluenergy ( 14 Dicembre ore 15:00). Nella parte finale del mese i bianconeri affronteranno la Fiorentina al Franchi (21 Dicembre ore 18:00) e la Lazio in casa (27 Dicembre ore 18:00). Il 2025 sarà molto impegnativo e in ballo ci sono ben 18 punti e un ottavo di Coppa Italia. Le ultime di mercato: Allegri prepara l’offerta: pronti 20 milioni <<<

 

Leggi anche
Udinese – La gara contro i rossoblu per rilanciarsi: i precedenti
News Udinese – C’è ancora spazio per Lovric? Il punto sulla situazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA