Udinese – Obiettivo continuità, cinque gare al termine: rassegna stampa

Ieri è andata in scena una partita molto godibile tra il Napoli di Luciano Spalletti e l'Udinese di Andrea Sottil. La squadra partenopea grazie al pareggio si è ufficialmente laureata come Campione d'Italia. I bianconeri, però, non hanno mai mollato ed hanno dato un gran filo da torcere a tutti gli avversari in gioco.