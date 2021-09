Notizie Udinese – Gotti vs Italiano: obiettivo ripartire

Oggi alla Dacia Arena si affronteranno due squadre in cerca di riscatto. Gotti e Italiano hanno voglia di tornare a vincere

Redazione

Dopo un ottimo inizio di campionato, in cui sono arrivati un pareggio e due vittorie, l'Udinese ha ottenuto due sconfitte consecutive contro Napoli e Roma. Naturalmente queste due sqaudre sono molto più attrezzate dei friulani, ma c'è comunque un pò di rammarico. Soprattutto contro i giallorossi, i ragazzi di Gotti si sarebbero meritati il pareggio. Tuttavia, non c'è tempo per guardarsi indietro. Oggi si torna in campo: c'è la sfida contro la Fiorentina. Vediamo, allora, come arrivano le due squadre a questo appuntamento. L'obiettivo è quello di ripartire.

Riscatto

I due club, in classifica, sono separati da soli due punti. L'Udinese ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte, mentre la Fiorentina tre successi e due ko, l'ultimo arrivato proprio nel turno precedente. I viola sono stati battuti 3-1 dai campioni d'Italia al Franchi. I ragazzi di Italiano hanno fornito un'ottima prestazione (soprattutto nel primo tempo), ma non è bastato ad evitare l'insuccesso. Il gol di Sottil ha illuso i tifosi. Darmian, Dzeko e Perisic hanno ribaltato il risultato. I gigliati entreranno in campo concentrati e determinati, desiderosi di cancellare il ko contro i nerazzurri. Tuttavia, l'Udinese venderà cara la pelle. I ragazzi di Gotti vogliono evitare la terza sconfitta consecutiva. Ma vediamo i dubbi dei due allenatori.

Dubbi

Manca sempre meno al calcio d'inizio. Rimangono gli ultimissimi dubbi di formazione. Gotti ne ha due. Il primo riguarda il ballottaggio tra Soppy e Udogie, il secondo quello tra Pussetto e Beto. Molto probabimente, Molina e Arslan partiranno dalla panchina. La difesa sarà la solita. Anche Italiano ha praticamente scelto quasi tutti gli undici titolari. L'unico dilemma è tra Igor e Martinez Quarta. Il brasiliano è leggermente in vantaggio, ma non è ancora detta l'ultima parola. Il trio d'attacco sarà formato da Callejon, Vlahovic e Saponara.