Mercato Udinese | Occhi puntati in Scozia: piace Ryan Kent dei Rangers

Marino è già al lavoro per costruire la rosa del futuro. Dalla Scozia arriva una suggestione a parametro zero: i bianconeri ci provano

Redazione

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. La società gestita dalla famiglia Pozzo si prepara al big match contro la Fiorentina, reduce dalla sconfitta europea contro il Basilea. Nel frattempo, Marino ha iniziato a lavorare per costruire una rosa competitiva anche per l'anno prossimo. Tra i tanti nomi possibili in ottica Udinese, ne è spuntato uno che arriva direttamente dal Regno Unito.

Stiamo parlando di Ryan Kent, uno dei profili che potrebbe interessare all'Udinese in vista dell'estate. L'esterno offensivo inglese saluterà i Rangers dopo cinque stagioni. Infatti, il suo contratto è in scadenza, ma non sarà rinnovato. Il classe '96 è quindi pronto a cominciare una nuova avventura. Un'occasione per tanti club, visto che il giocatore ex Liverpool, 3 gol e 10 assist in campionato in questa stagione, sarà ufficialmente svincolato dal primo luglio. Il Fenerbahce ha già presentato un'offerta al suo entourage, ma sulle sue tracce ci sono anche Leeds, Udinese e Bologna.

Il profilo — Cresciuto nel settore giovanile del Liverpool, nel settembre 2015 viene ceduto in prestito per quattro mesi al Coventry City, con cui inizia la carriera professionistica. Dopo un prestito stagionale al Barnsley, con cui disputa un ottimo campionato, venendo anche nominato miglior giovane della squadra, firma un rinnovo a lungo termine con i Reds. Nel settembre 2019, infine i Rangers lo acquistano a titolo definitivo per 7 milioni di sterline. Con gli scozzesi colleziona 140 presenze e 28 gol.