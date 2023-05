News Udinese – Intervento riuscito per Ehizibue / I tempi per il rientro

In queste ore è stato completato l'intervento al legamento crociato del ginocchio di Kingsley Ehizibue. Ecco come è andata l'operazione

Redazione

Tanto lavoro per diventare una pedina importante di questa squadra ed ora che finalmente è riuscito a prendersi un posto da protagonista, Kingsley Ehizibue dovrà fermarsi per diverso tempo. Nel corso della sfida contro i campioni d'Italia del Napoli, il calciatore ha chiesto la sostituzione a dieci minuti dal triplice fischio. All'inizio non sembrava nulla di grave, ma con il passare dei minuti la situazione è diventata sempre più seria. Proprio i medici del club a fine partita non si sono voluti sbilanciare sulle sue condizioni ed infatti è stata trovata una lesione del legamento crociato. Sicuramente una situazione tutt'altro che piacevole per un ragazzo che finalmente aveva trovato i suoi spazi all'interno del team. A questo punto andiamo a vedere come è andato l'intervento.

L'operazione è stata svolta a Roma dal professor Mariani che è il miglior medico per questi tipi d'infortuni. Appena dopo è uscito un comunicato della società bianconera: "È perfettamente riuscito l’intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro di Ehizibue, effettuato dal professor Mariani nella clinica Villa Stuart a Roma. L’Udinese ha comunicato che non sono ancora stati definiti i tempi di recupero del laterale destro nigeriano". Sarà difficile adesso per i bianconeri fare a meno del laterale.

Il sostituto è pronto — Il club di Udine sa che in questo periodo potrà fare affidamento su un altro calciatore molto giovane, ma dalle belle qualità: Festy Ebosele. L'irlandese ha dimostrato di poter dire la sua sulla fascia destra. Quattro partite per garantirsi la fiducia del mister anche in vista della prossima stagione. Al momento non possiamo fare altro che augurare all'infortunato Kingsley Ehizibue un recupero il più veloce possibile.