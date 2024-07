News Udinese – Oggi in campo, ma c’è un’assenza importante: il punto

Il ritorno dell'Udinese sul campo da gioco è sempre più vicino con la squadra che non vede l'ora di fare la differenza e dire la sua sul campo da gioco nelle ultime prove generali prima che inizi la stagione. Oggi, però, bisognerà fare a meno di un calciatore decisamente importante che nel corso della passata annata si è messo in mostra come un titolarissimo .

Thomas Kristensen non farà parte della partita e lavorerà ancora a parte per qualche giorno prima di tornare in gruppo. Un'assenza importante per un calciatore che sappiamo quanto è importante per il club.