Udinese-Al Rayyan / Oggi si gioca ancora: Success torna in campo

Il calciatore nigeriano Isaac Success torna finalmente sul campo da gioco. Questa è senza ombra di dubbio la novità più importante di questo sabato mattina. Oggi al centro sportivo Bruseschi si è giocata l'ennesima sfida tra i bianconeri e i qatarioti dell'Al Rayyan. Al momento il match è ancora in corso, ma l'aggiornamento da fare è senza ombra di dubbio quello che riguarda il bomber Isaac Success. Il centravanti è finalmente tornato a disposizione di Andrea Sottil e ha fatto coppia in attacco assieme all'ex Pisa Lorenzo Lucca. Una novità importante anche in vista del primo incontro ufficiale che sarà settimana prossima contro una squadra tra il Catanzaro e il Foggia, match valido per qualificarsi ai sedicesimi di Coppa Italia.