Udinese – Oggi si gioca: le ultime dal campo / La rassegna stampa

L'Udinese continua a lavorare sui campi da gioco in vista dei prossimi incontri di campionato. Proprio oggi è in programma un appuntamento di tutto rispetto contro una delle società più importanti del nostro calcio (storicamente). Oggi ci sarà il match tra i bianconeri e i granata allenati da Ivan Juric .

Alle ore 15 sia i tifosi del Toro che quelli delle zebrette non potranno fare altro che incollarsi ai televisori, visto che la partita odierna vale tantissimo anche in vista della prossima Conference League. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere tutte le ultime. Partiamo con la rassegna stampa <<<