Udinese – Oggi è il giorno della Supercoppa! La città si prepara all’evento

Questo 13 Agosto verrà ricordato ad Udine per la celebrazione della partita della Supercoppa europea 2025 per la prima volta in Friuli

Lorenzo Focolari Redattore 13 agosto - 09:39

A Udine, oggi si svolge la SuperCoppa, un evento calcistico che ha registrato il tutto esaurito allo stadio ‘Friuli’. Udine diventa per un giorno il cuore del calcio europeo, ma c’è grande preoccupazione per la Supercoppa di stasera, considerata di altissimo rischio dalle autorità italiane e internazionali. È stato predisposto un piano di sicurezza per l'arrivo dei tifosi del Tottenham (4700) e del Psg (6600).

Oltre un migliaio di agenti, di cui 600 provenienti da altre regioni, tra Polizia, Carabinieri, e Guardia di Finanza in tenuta anti sommossa, collaboreranno insieme a unità speciali, cani antidroga e personale della polizia locale, stradale e ferroviaria. Sarà in volo anche un elicottero della Polizia di Stato dotato di telecamere a visione notturna e ci saranno due autobotti pronte a intervenire in caso di necessità.

Particolare attenzione è rivolta a questo gruppo. 900 tifosi arriveranno in pullman e auto, e verranno scortati dagli agenti fino al parco Desio, da dove alle 18 inizierà la "marcia dei tifosi" verso lo stadio. È incerta la presenza di una decina di ultra della Juve Stabia, che avevano acquistato i biglietti per vedere il loro idolo Gigi Donnarumma, originario di Castellammare di Stabia. Tuttavia, non parteciperanno.