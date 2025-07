Udinese News – Oggi la prima amichevole del ritiro a Lienz: i dettagli

La squadra di mister Runjaic scenderà in campo oggi alle 17:30 contro Shabab Al Ahli di Paulo Sosa in occasione della prima amichevole

Al terzo giorno di preparazione a Lienz, l'Udinese è pronta per disputare l'amichevole contro lo Shabab Al Ahli, prevista oggi alle 17. 30. I bianconeri sono ancora in fase di sviluppo, quindi è probabile che Runjaic dia spazio a diversi giocatori e conceda minuti anche a chi, forse, non avrà un ruolo centrale nella prossima stagione.