Notizie Udinese | Oggi si scende in campo – la rassegna stampa

Tutto pronto. Stasera l' Udinese sarà di scena al Bentegodi in una partita che si preannuncia difficile per gli uomini di Sottil. I bianconeri sono in cerca della sesta vittoria consecutiva , risultato che gli permetterebbe di tornare a -1 dalla vetta composta da Atalanta e Napoli. Gli scaligeri, dal canto loro, vogliono risollevarsi dopo le due sconfitte consecutive e staccarsi dalla zona retrocessione.

Cioffi ritrova così il club che l'anno scorso ha deciso di lanciarlo, in una sfida contro il suo passato che può diventare cruciale per il suo futuro. In caso di sconfitta la panchina potrebbe essere in serio pericolo. Ma andiamo con ordine. Ecco, di seguito, la rassegna stampa nazionale <<<