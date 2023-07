Udinese, Oggi si torna in campo: alle 18 al via il primo test alla Dacia Arena

La formazione guidata da Sottil scenderà sul manto erboso questo pomeriggio per la prima amichevole della nuova stagione: ingresso libero

Alle 18 contro la Rappresentativa Carnica vedremo la prima Udinese 2023/24. Essendo ancora a inizio preparazione, saranno tanti gli assenti che non prenderanno parte all'amichevole. In casa bianconera sono ben 10 i giocatori che Sottil non avrà a disposizione.

Quella che sta per iniziare per la squadra friulana sarà la ventinovesima stagione consecutiva in Serie A: non è un record anche solo per la presenza dell’Inter mai retrocessa, ma di sicuro tra le squadre “provinciali” l’Udinese è quella che per distacco fa meglio. L’ultima promozione dalla Serie B risale al 1995, targata Giovanni Galeone.

Non ci saranno quest'oggi gli ultimi giocatori impegnati con le rispettive Nazionali: Lovric, Bijol, Samardzic, Pafundi, Abankwah che raggiungeranno il gruppo direttamente in Austria in ritiro. Out anche Rodrigo Becao che sta aspettando solo il via libera burocratico per firmare con il Fenerbahce. Assenti per infortunio, infine, altri 4 calciatori: Deulofeu, Ebosse, Ehizibue e Success, con il nigeriano che sta recuperando la migliore condizione dopo una settimana di lavoro differenziato.